Организатора и исполнителя убийства бизнесмена в Подмосковье арестовали

Суд в Подмосковье арестовал организатора и исполнителя убийства бизнесмена в декабре 2024 года в подмосковной Истре. По версии следствия, мужчины напоили предпринимателя алкоголем, задушили подушкой, а тело спрятали в яму.

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Об этом в четверг, 20 июня, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

— По ходатайству следствия судом в отношении организатора и одного из исполнителей убийства предпринимателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа 2025 года. Работа по уголовному делу продолжается, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

В деле фигурирует еще один сообщник обвиняемых, сообщения о его задержании появились только днем 20 июня. Его позднее доставят на допрос.

Следователи более полугода не могли установить все обстоятельства произошедшего, а бизнесмен все это время считался пропавшим без вести. Позднее удалось установить причастность троих мужчин к убийству, а также в ходе поисковых мероприятий обнаружить тело погибшего.