В популярном козинаке и халве найдена кишечная палочка

В продукции «Азовской кондитерской фабрики» обнаружены серьезные нарушения. В частности, в халве с курагой нашли бактерии группы кишечной палочки, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаке — превышение содержания тяжелого металла кадмия, сообщает «Shot Проверка».

Специалисты подчеркивают, что грибки могут стать причиной аллергических реакций и дисбаланса в составе микрофлоры. Кроме того, регулярное употребление кадмия может привести к проблемам с почками, костями и печенью.

В первых числах июня специалисты по санитарному контролю в Белоруссии объявили о том, что указанные продукты не соответствуют необходимым требованиям. В связи с этим ввоз халвы, рахат-лукума и козинаков из РФ временно запрещен. Чтобы получить возможность снова поставлять свою продукцию на рынок, производителю необходимо устранить все выявленные недостатки и подтвердить безопасность товаров.

Ранее в десяти штатах США среди клиентов McDonald's произошла вспышка кишечной палочки. В результате пострадали 49 человек, из которых 10 были госпитализированы, а один скончался.