Россиянин получил 17 лет колонии за подготовку подрыва военного вертолета

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд признал жителя Крыма виновным по делу о подготовке подрыва военного вертолета Ка-27.

В пресс-службе суда рассказали Интерфаксу, что суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Весной 2022 года обвиняемый, находясь в Севастополе, стал сотрудничать с Главным управлением разведки минобороны Украины. Он получил задание изготовить взрывное устройство и совершить подрыв военного вертолета Ка-27. Теракт он должен был осуществить на аэродроме авиаполка Черноморского флота.

Весной 2023 года Кучеренко приобрел, как он думал, взрывчатое вещество, на самом деле муляж. После он был задержан правоохранителями.