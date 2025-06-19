В Курганской области с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

«19 июня в 12:14 по местному времени на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский – Курган Южно-Уральской железной дороги произошёл сход 11 порожних вагонов грузового поезда», — говорится в Telegram-канале.

Никто не пострадал. На место направлены восстановительные поезда.

В результате происшествия задержан поезд дальнего следования №114 Казань — Алматы, уточнили в Южно-Уральской железной дороге.

В апреле Московско-Смоленская транспортная прокуратура начала проверку после схода поезда с рельсов в поселении Новофёдоровское в Новой Москве.