На заводе в Петербурге произошел крупный пожар

В Санкт-Петербурге на территории машиностроительного завода в Калининском районе произошло возгорание, сообщает телеграм-канал 78.ru. По данным экстренных служб, пожар начался в одном из цехов на улице Комсомола.

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Первоначальные сообщения указывали на площадь возгорания около 50 квадратных метров, однако позже глава Калининского района Михаил Асташкевич уточнил, что огонь охватил порядка 250 квадратных метров производственного помещения.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и спасатели. До их прибытия из здания успели эвакуировать 15 человек.

По предварительной информации, причиной возгорания могли стать неосторожные действия во время ремонтных работ. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня нет.