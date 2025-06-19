Ребенку-инвалиду сломали ноги во время массажа в Якутии

В Якутии проверят детсад и реабилитационный центр, в которых пострадали дети. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Айсен Николаев.

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Недавно в соцсетях появилась информация о том, что дети пострадали в якутском детском саду «Ивушка» и в Республиканском центре реабилитации и спортивной медицины.

В первом случае двухлетний ребенок получил косой перелом нижней третий диафиза большой берцовой кости со смещением. Во втором — пострадал ребенок с ограниченными возможностями по здоровью. В апреле он проходил курс лечения, однако во время массажа ему сломали две ноги. Родители обвинили руководство в попытке скрыть факт произошедшего.

«Ситуации, где в детском саду и реабилитационном центре пострадали дети из Якутска и Таттинского улуса, вызывают не просто тревогу, а возмущение. Такого быть не должно. Ни один факт травмирования ребёнка не может быть оставлен без внимания. А тем более попытки скрыть произошедшее, увести от ответственности, оказать давление на родителей или ограничиться формальными отписками», — отметил глава Якутии.

Николаев распорядился, чтобы пострадавшим оказали всю необходимую помощь, и пообещал привлечь виновных к ответственности.