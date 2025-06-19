Мошенники выманили у москвички 18,7 млн рублей через схему с посылкой

Мошенники заставили жительницу столицы передать им 18,7 миллиона рублей, все началось с того, что ее попросили назвать код из СМС, чтобы получить посылку. Об этом в четверг, 19 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— За один день телефонные мошенники выманили у женщины более 18,7 млн рублей. Преступная схема началась со звонка якобы сотрудника маркетплейса. Мужчина сообщил женщине, что на ее имя имеется посылка, все оплачено, но для ее получения необходимо продиктовать код, поступивший из смс, что женщина и сделала. Затем женщине пришло сообщение о том, что ее аккаунт на госуслугах взломан и номера СОТОВЫХ телефонов якобы горячей линии, по которым необходимо позвонить, — рассказала Нефедова.

Женщина позвонила по номеру и попала на лжесотрудника Роскомнадзора. Он ей заявил, что аферисты хотят украсть деньги с ее счетов, поэтому их нужно передать курьеру и положить на «безопасный счет». Москвичка выполнила все требования мошенников и передала им деньги.

Ранее в Сыктывкаре злоумышленники позвонили местной жительнице, назвались сотрудниками управляющей компании и попросили назвать код из СМС-сообщения якобы для того, чтобы та смогла встать в очередь на проверку электрооборудования. В итоге, поверив обманщикам, потерпевшие перечислили на счета мошенников более миллиона рублей.