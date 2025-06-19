Пятилетнего ребенка госпитализировали после отравления грибами

Пятилетнего ребенка госпитализировали с острым отравлением после того, как съел гриб, который сорвал на улице. Об этом в четверг, 19 июня, сообщили в соцсети.

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— Первый случай отравления грибами в этом сезоне в Подмосковье — пятилетнего ребенка госпитализировали с острым отравлением. На прогулке ребенок случайно сорвал гриб и съел его. Ему сразу стало плохо, родители вызвали скорую, — пишет Telegram-канал Mash.

Какой именно гриб съел ребенок — неизвестно. В Московской области уже начали белые грибы и вешенки, которые в этом году появились слишком рано.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала, что первые подберезовики и другие губчатые грибочки уже начали находить в Подмосковье в самом начале июня. Первыми в этом году показали себя маслята, и прошли они довольно бурной волной. Кое-где замечены белые, пока небольшие, а в Ногинском и Раменском районах появились подосиновики. Подробности — в отдельном материале.