Экс-глава «Крошки-картошки» задержан по делу с фальшивым билетом на ПМЭФ

Экс-глава «Крошки-картошки» Андрей Королев задержан по подозрению в продаже фальшивого билета на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) за один миллион рублей. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По данным канала, Королев продал проходку на ПМЭФ председателю коллегии «Московская коллегия адвокатов "Русланов и партнёры"».

Ранее стало известно, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Утром 19 июня сообщалось, что обманутый юрист обратился в полицию после того, как его не пустили на ПМЭФ. Он рассказал, что весной этого года задержанный взял у него миллион рублей и пообещал за эти деньги подать заявку на его участие в форуме.