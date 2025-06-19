Начальник отдела МВД сломал девушке-блогеру нос в ресторане

В Якутске произошел резонансный инцидент с участием высокопоставленного сотрудника полиции и девушки-блогера. Пострадавшая заявила, что в одном из городских ресторанов начальник отдела по МВД республики сначала ущипнул ее, а после этого ударил в лицо, сломав нос, сообщает РИА Новости.

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Видео с ее рассказом быстро распространилось в соцсетях, вызвав общественное возмущение.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева подтвердила личность напавшего и направила обращение главе СК Александру Бастрыкину с требованием взять дело под контроль. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

Бастрыкин поручил якутскому следственному управлению предоставить отчет о ходе расследования, подчеркнув, что ситуация находится на особом контроле.