Граждане королевства Марокко попытались незаконно пересечь госграницу России

В Курганской области задержали двух граждан Королевства Марокко при попытке пересечения госграницы России. По решению суда обоих отправили в СИЗО. Об этом сообщает издание URA.

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По данным органов дознания, нарушители попытались осуществить вторжение с территории Казахстана. Они намеревались обойти пункты пропуска через госграницу в Петуховском районе. По решению суда иностранцы пробудут под стражей до 11 августа.

Ранее в Ленинградской области пограничники пресекли две попытки иностранных граждан незаконно пересечь государственную границу России с Финляндией.