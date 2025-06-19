Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область

Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА, сообщил в Telegram-канале администрации региона губернатор Андрей Бочаров. По его словам, беспилотники атаковали Калачевский и Городищенский районы, а также южную часть Волгограда. Они были перехвачены и уничтожены средствами ПВО.

Обошлось без пострадавших и повреждений. Накануне вечером около села Маломихайловка в Белгородской области украинский дрон ударил по легковому автомобилю. При налете пострадал мужчина. Бойцы самообороны госпитализировали его в шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги.

Машина тоже была повреждена. А за день до этого житель города Шебекино пострадал в результате детонации взрывного устройства, когда косил траву. В результате взрыва украинского суббоеприпаса мужчина получил "проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног". Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в одну из больниц Белгорода.