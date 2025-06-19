В Горловке и Енакиево в результате атаки ВСУ повреждили жилые дома

В городах Горловка и Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) в результате вооруженных атак были повреждены несколько жилых домов. Об этом в среду, 18 июня, сообщил Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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Согласно информации, в 00:20 в Енакиево дрон сбросил взрывоопасный предмет на частные жилые дома на улице Пролетарской, в результате чего пострадали также хозяйственные постройки.

В Горловке, в Никитовском районе, в 13:40 был обстрелян частный жилой дом на улице Буденного. Спустя 10 минут беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на жилой дом на улице Живописной, также повредив хозяйственные постройки.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, говорится в сообщении.

В этот же день в зоне специальной военной операции (СВО) украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился священник из Пермского края Дорофей. Инцидент произошел неподалеку от Бахмута.