Петербургский подросток-геймер потратил миллион рублей на игры и совершил суицид

В Петербурге семиклассник-геймер потратил на игры миллион рублей с бабушкиной карты и совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел возле одного из домов на Большой Пороховской улице — под окнами строения обнаружили тело подростка. Сообщается, что он оставил предсмертную записку. Перед случившимся семья погибшего обнаружила, что юноша, увлекавшийся геймингом, за последнее время потратил около миллиона рублей с бабушкиной банковской карты на внутриигровые покупки.

Подросток воспитывался в благополучной семье, а его отец занимает высокую должность в крупной компании. Школьник совершил суицид перед тем, как у него должен был произойти серьезный разговор с родителями на тему его поступка.

До этого девочка из Москвы совершила попытку суицида из-за угроз мошенников. «Сотрудники МВД» написали ей, что неизвестные могут выманивать геолокацию для совершения терактов.