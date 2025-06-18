Перфоратор убил россиянку

В петербургской квартире нашли тело 53-летней женщины с проникающим ранением груди от зубила перфоратора. Об этом пишет Mash на Мойке.

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Трагедия случилась на улице Композиторов. По предварительным данным следствия, женщина случайно упала на включенный электроинструмент. Насадка-зубило пробила грудную клетку, повредив легкое. Смерть наступила от полученной травмы.

Тело женщины нашел ее супруг и вызвал правоохранителей.

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Полицейские изучили версию о возможной причастности третьих лиц, но доказательств насильственной смерти не обнаружили.

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