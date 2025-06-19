Найдено тело одного из двух пропавших в Северной Осетии туристов

В Северной Осетии на горе Кубус нашли тело одного из двух туристов, пропавших еще в феврале этого года. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

© Московский Комсомолец

На фестиваль» Таймази 2025» в республику приехали альпинисты из Санкт-Петербурга Владимир Емельянов и Даниил Кадырмаев. Они ушли с туристического маршрута и пропали. С собой у них не было ни раций, ни маячков.

Тело Владимира нашли еще 1 мая, а сегодня обнаружили Даниила, пишет канал.

По информации издания, тело находилось на высоте 2 тысячи метров. Забирать погибшего спортсмена будет МИ-8 МЧС России.

Ранее сообщалось, что в США 18-летний подросток решил отметить окончание средней школы. Он отправился с другом в путешествие, однако сорвался с водопада и бесследно пропал.