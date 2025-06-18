В Тульской области мама помогла парню закопать убитую девушку

Житель Подмосковья убил свою 22-летнюю девушку, а потом с помощью мамы закопал труп в соседнем регионе.

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Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, 20-летний парень со своей невестой жили в Дзержинском в квартире на Лесной улице. Влюбленный приревновал сожительницу и во время скандала задушил ее. Затем молодой человек позвонил маме и уговорил ее помочь избавиться от трупа. Родственники вывезли тело убитой девушки в Тульскую область и там закопали в поле.

В это время близкие потерпевшей, узнав об ее исчезновении, заявили в правоохранительные органы. Быстро выяснилось, что в последний раз ее видели живой в квартире у парня. Маму подозреваемого вызвали на допрос к следователю, под тяжестью улик она во всем призналась и рассказала о преступлении сына.

Впоследствии волонтеры и криминалисты нашли закопанное тело. По этим фактам возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, расследование продолжается.