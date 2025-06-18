Работник храма изнасиловал прихожанку, пока священник караулил у дверей

38-летняя жительница Индии стала жертвой изнасилования со стороны администратора храма в Керале. Мужчина надругался над ней под предлогом "снятия проклятия", пока священник караулил у дверей, пишет Times of India.

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Полиция арестовала 40-летнего Аруна Т.А., в то время как второй подозреваемый — священник Унни Дамодаран — продолжает скрываться.

Потерпевшая, вдова с двумя детьми, ранее обратилась в храм за помощью, столкнувшись с жизненными трудностями. Мужчины убедили ее, что проблемы вызваны проклятием, и взяли с нее 24 тысячи рупий (около 22 тыс. рублей) за проведение ритуалов. Они требовали еще денег, но у женщины больше не было. Тогда Арун начал домогаться к ней, требуя подчинения и угрожая расправой над детьми.

10 мая Арун заманил женщину в комнату на территории храма и изнасиловал, пока священник стоял на страже. Спустя 11 дней он повторил преступление, отвезя жертву в лес. Лишь после этого прихожанка решилась обратиться в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Арун уже задержан, объявлен розыск его сообщника.