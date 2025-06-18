В Индии мужчина изнасиловал в поезде девочку-подростка, предложив накормить ее

В Индии суд признал местного жителя виновным в надругательстве над девочкой-подростком в поезде. Об этом сообщает The Times of India. Согласно материалам разбирательства, инцидент произошел 19 июля 2022 года в штате Мадхья-Прадеш. Преступник познакомился в дороге с несовершеннолетней пассажиркой. Узнав, что девушка голодна и у нее нет денег, чтобы купить себе еду, новый знакомый предложил угостить ее едой. Вместе они направились в вагон-ресторан, где мужчина и надругался над девушкой. Преступление против половой неприкосновенности подростка было доказано в суде, в том числе с помощью анализа образцов ДНК биологических материалов мужчины, оставшихся на вещах пострадавшей. Решением суда насильника приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также виновного обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рупий (около 9 тыс. рублей).