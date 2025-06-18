TagilCity.ru: на Урале военный изнасиловал знакомого из-за уборки мусора

На Урале военнослужащий изнасиловал своего знакомого за то, что тот не вынес мусор. Об этом сообщает TagilCity.ru. Инцидент произошел в сентябре 2024 года в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области, однако известно об этом стало лишь сейчас. Предварительно, военный, находясь в компании несовершеннолетнего знакомого, применил в отношении другого мужчины физическое насилие и надругался над ним. Это произошло после конфликта, спровоцированного тем фактом, что пострадавший не справился с возложенными на него обязанностями по выносу строительного мусора. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, его расследование завершено. Дело будет рассматриваться на закрытом заседании Нижнетагильского гарнизонного военного суда 19 июня текущего года. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

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