Пилоты заметили странный шар с веревкой в небе над Москвой

В небе над Москвой пилоты российской авиакомпании заметили во время полета шар с веревкой. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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По информации издания, экипаж летевшего из столицы в Махачкалу лайнера 17 июня доложил о наблюдении небольшого белого шара с веревкой в районе аэродрома Шереметьево.

Объект располагался прямо по курсу на примерно на 60-91 метр выше высоты полета.

В этом районе не выдавалось разрешение на использование воздушного пространства, отмечает источник.

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Ранее сообщалось, что вылетевший в Египет самолет вернулся в Шереметьево после 40 минут в воздухе.