Суд отменил приговор по делу об убийстве в «Москве-Сити»

Второй кассационный суд отменил приговор по делу о резонансном убийстве в деловом центре «Москва-Сити» 23 октября 2023 года. Тогда возле торгово-развлекательного центра «Афимолл» произошла драка между большой группой молодых людей, во время которой один из дерущихся, 21-летний уроженец Кемеровской области, забил другого до смерти.

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В октябре прошлого года Пресненский суд столицы признал молодого человека виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к 5 годам лишения свободы. Однако родственники погибшего обжаловали приговор. Они сочли его слишком мягким. Небольшой срок заключения суд обосновал тем, что подозреваемый написал явку с повинной, а кроме того, сам погибший позволил себе противоправные действия в отношении своего обидчика.

Однако во Втором кассационном суде, рассмотрев материалы дела, пришли к выводу, что районные судьи ошиблись. Молодой человек сначала убежал с места убийства, причем обронил возле «Афимолла» свой паспорт. Таким образом, личность подозреваемого установили сразу, а при таких обстоятельствах явка с повинной уже не засчитывается. Кроме того, суд так и не выяснил, в чем именно состояли противоправны действия жертвы. Конфликт начался из-за того, что один из молодых людей хотел активировать прокатный велосипед за счет другого, но суть «плохого поведения» погибшего так и не была раскрыта. Зато свидетели показали, что уже после того как избитый мужчина упал на землю, сибиряк еще несколько раз ударил его по голове. В связи с этим суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.