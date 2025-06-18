Убийца Владимир Миргород получил второй пожизненный срок

Головинский районный суд Москвы приговорил к пожизненному лишению свободы серийного убийцу Владимира Миргорода, известного как Душитель, ранее уже осужденного на пожизненный срок.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд приговорил Миргорода к пожизненному лишению свободы", - сказали в суде.

В прениях сторон прокурор просил суд признать Миргорода виновным в убийстве 15 женщин и одного мужчины (п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство женщины, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, и назначить ему окончательное наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима. -

Установлено, что с 2000 по 2004 год маньяк познакомился с 15 девушками. В большинстве случаев он предлагал подвезти их или совместно распить алкоголь. После этого он нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а затем убивал путем удушения. 20 сентября 2003 года Миргород на Дубнинской улице до смерти избил малознакомого мужчину.

Миргороду 45 лет. В январе 2012 года он был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершенные в 2002-2004 годах в столице 16 убийств - 15 женщин и одного несовершеннолетнего. По данным следствия, он находил жертв в безлюдных местах, входил с ними в контакт, а затем душил их. Как правило, убийства были сопряжены с изнасилованиями. Выйти на серийного маньяка удалось, когда следователи сравнили отпечатки вышедшего на свободу в 2010 году после первого приговора за изнасилование и грабеж Миргорода с отпечатками на месте четырех нераскрытых убийств. Тогда в ходе допроса Миргород не стал отрицать свою причастность, рассказав о совершении трех убийств, но совершенно других, чем те, которыми интересовались следователи.