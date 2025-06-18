У берегов Мексики зафиксировано землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Мексики. Соответствующее заявление сделала национальная сейсмологическая служба страны в социальной сети Х.

Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли в 138 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан штата Чьяпас. Как отмечает служба, землетрясение зафиксировано в 3.49 по местному времени (12.49 по мск). Очаг находился на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет. Также власти не объявляли угрозу цунами.

В конце мая у берегов Мексики зафиксировали сильное землетрясение, его магнитуда составила 5,9. Кроме того, ранее подземные толчки произошли у берегов острова Гуам в Тихом океане. По данным Геологической службы США (USGS), их сила достигала показателя в 5,8. При этом очаг землетрясения располагался в 51 километре к юго-юго-востоку от населенного пункта Инараджан, и залегал на глубине в 59 километров.