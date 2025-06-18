Россиянин поссорился со знакомой и воткнул ей в голову нож

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали подозреваемого в попытке расправы над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

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Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 17 июня мужчина находился дома со своей знакомой. Во время распития алкогольных напитков у них возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес не менее шести ударов ножом в живот и голову пострадавшей. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, сменил одежду и отмыл следы крови.

Соседи обнаружили пострадавшую и вызвали медиков, которые своевременно оказали помощь.

Следователи СК и сотрудники МВД оперативно задержали подозреваемого и доставили в отдел, где он дал признательные показания. Продолжается сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин с купленным на черном рынке пистолетом устроил рейд по барам.