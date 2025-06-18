Россиянину вынесли приговор за расправу над женщиной в машине Гоши Куценко

В Москве суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима Альберта Абдуллина, расправившегося над женщиной, тело которой было подброшено в автомобиль артиста Гоши Куценко. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

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Абдуллин свою вину признал.

По версии следствия, 19 января осужденный выпивал в парке со своей знакомой. Между ними произошел конфликт, в результате которого Абдуллин нанес женщине 26 ударов ножом. Потом он спрятал тело в припаркованный рядом с местом происшествия автомобиль «Запорожец», сам также забрался в него и уснул.