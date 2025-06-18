Многодетного россиянина забили до смерти во время драки на улице

В Новосибирске многодетного отца забили до смерти во время драки на улице, об этом стало известно KP.RU.

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Жена отметила, что 39-летний россиянин в день трагедии встречался с друзьями. Когда компания шла по улице, мужчина случайно задел плечом прохожего. После этого возникла перепалка.

Женщина заверила, что сибиряк не употреблял спиртных напитков.

«Он ударил супруга несколько раз, и после этого мой муж упал. Как мне рассказали друзья супруга, у него посинели шея и плечо», — поделилась она.

После случившегося нападавший убежал вместе со знакомыми с места, где все произошло. Жена новосибирца написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Приморского края забил до смерти шваброй приятеля и попался лишь спустя 11 лет.