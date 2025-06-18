Мигрантка избила ребенка на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье иностранка в ходе конфликта избила восьмилетнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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Инцидент произошел на детской площадке на улице Борисовка в Мытищах — мигрантка 1995 года рождения в ходе конфликта несколько раз ударила малолетнего мальчика. После случившегося она покинула место происшествия, но позже была задержана полицией. В правоохранительные органы обратился отец ребенка.

Пострадавший мальчик получил медицинскую помощь и был отпущен домой. В отношении подозреваемой составлены административные протоколы по статьям о нарушении миграционного законодательства и неисполнении родительских обязанностей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мытищинский городской суд избрал для фигурантки меру пресечения в виде домашнего ареста.