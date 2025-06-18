Человеческий череп и кости достали из-под земли у российской школы

В Колпино водопроводчики нашли деревянный ящик с человеческим черепом и фрагментами костей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

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По информации «КП», рабочие нашли ящик во время земляных работ у школы на улице Вавилова. Он лежал на глубине около двух метров. На место были вызваны полицейские.

Все найденные кости направлены в экспертное учреждение на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам котором правоохранителя установят пол человека, которому они принадлежали, и его возраст. Сейчас сотрудники СК проводят проверочные мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.