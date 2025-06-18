Оставившего записку отцу российского семиклассника нашли под окнами дома

В Санкт-Петербурге семиклассника, оставившего записку отцу, нашли под окнами дома на Большой Пороховской улице, спасти российского подростка не удалось, передает «Фонтанка».

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По сведениям издания, о трагедии с учащимся в полицию сообщил его отец. Мужчина отметил, что в квартире обнаружил послание от несовершеннолетнего.

Петербуржец воспитывал ребенка один. Школьник не состоял на учете, неполная семья считалась благополучной.

Правоохранители начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Петербурге школьница упала с турника и попала в реанимацию с разрывом печени.

Еще раньше школьник спас выпавшего из окна девятого этажа ребенка в Домодедово.