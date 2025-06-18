В столице Киргизии произошел блэкаут

Жители Бишкека остались без электричества. Вдобавок в столице Киргизии отключили воду, сообщают Вести.kg.

В Минэнергетики республики блэкаут связывают с аварией на подстанции. По словам местных жителей, напряжение в городе сначала «сильно упало, а потом и вовсе пропало». Перебои с электроснабжением, как отмечает РБК, фиксируются по всей Чуйской области. Аналогичная проблема наблюдается также на границе с Казахстаном. Подачу ресурса стали постепенно восстанавливать.

В конце мая электричества лишились жители Тульской области. Отключения коснулись города Алексина и нескольких районов Тулы. Причину перебоев не называли. Ранее блэкаут произошел в центре Новосибирска. Происшествие объяснили повреждением кабельной линии электропередачи.