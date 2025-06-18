Мужчина, расстрелявший двух человек у Большого театра в 2011 году, признан виновным

Присяжные вынесли вердикт «виновен» в отношении мужчины, расстрелявшего двух человек у Большого театра в центре Москвы в ночь на 1 сентября 2011 года.

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Поводом для убийства стал конфликт из-за девушки — стрелок и его оппоненты были знакомы. Один из раненых позднее скончался в больнице. Преступник скрывался от следствия, проживая в Москве по документам покойного брата. Однако следователям удалось его разоблачить. Как сообщили «МК» в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, на основании вердикта судом будет постановлен приговор.