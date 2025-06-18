В торговом центре в Москве начался пожар

В торговом центре «Метрополис» в Москве произошло возгорание. Предположительно, оно началось в серверной комнате компании МТС на минус первом этаже. Об этом в среду, 18 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

Из здания были эвакуированы 30 человек, а на месте работали экстренные службы города.

Позже стало известно, что возгорание ликвидировано, передает Telegram-канал.

Ранее пожар произошел в ресторане в торговом центре «Пионер» в подмосковном Королеве. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту происшествия и потушили пожар.

Также пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Семеновский пассаж». Тогда огонь охватил вентилируемый фасад. К тушению пламени были привлечены свыше 50 сотрудников пожарных и 15 единиц специальной техники.