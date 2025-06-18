В Уфе мужчина скончался от полученных в отделении банка ожогов

Мужчина, госпитализированный в больницу в Уфе, умер от ожогов, полученных в результате инцидента в отделении банка, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Мария Апкаримова.

"Он скончался", - сказала Апкаримова, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, мужчина, состоявший на учете в психдиспансере, пришел в банк, где спровоцировал инцидент, в результате которого получил ожоги. У него не было кредитов в этом финансовом учреждении.