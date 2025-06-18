Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

Президент российской компании «Ташир» Самвел Карапетян покинул свой дом в Ереване и сел в полицейскую машину. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Все будет хорошо. Народ свое слово скажет, они поймут, что ошибались», — сказал предприниматель в беседе с журналистами.

17 июня обыски у Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт Пашиняна с представителями духовенства продолжается некоторое время. Поводом для конфликта стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

Пашинян назвал негодяем российского миллиардера Карапетяна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг предпринимателя, «которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами».