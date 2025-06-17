В Бурятии ликвидировали ландшафтный пожар на площади 20 тыс. кв. м

Сотрудники МЧС ликвидировали ландшафтный пожар, охвативший 20 тыс. кв. м на землях сельскохозяйственного значения в Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"В Джидинском районе Бурятии ландшафтный пожар охватил 20 тыс. квадратов. Горел прошлогодний сухостой на землях сельхозназначения. Огонь потушили 28 человек и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как удалось установить дознавателям МЧС России, пожар вспыхнул в результате того, что 45-летний мужчина проводил ритуальный обряд и оставил без присмотра тлеющее благовоние. Порывы ветра разнесли искры от аромапалочки по сухой траве, что и привело к возгоранию. Гражданина оштрафовали.