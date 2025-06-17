В российском городе объявлен режим ЧС из-за разлива мазута

В Ульяновске объявлена чрезвычайная ситуация из-за разлива мазута на территории Центральной городской клинической больницы. Об этом сообщает «112».

По данным канала, утечка произошла из подземного резервуара, который ранее использовался для отопления больницы. Объем вытекшего мазута составил пять тонн.

Согласно информации платформы «Смотрим», площадь загрязнения составляет 100 квадратных метров. В настоящее время на месте работают аварийные службы, произведено обвалование места разлива с помощью мешков с песком.

Отмечается, что больница функционирует в штатном режиме, эвакуация пациентов не потребовалась.