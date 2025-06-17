На рейсе до Ибицы пьяные туристы устроили драку и попали на видео

Пьяные туристы устроили драку на рейсе британского лоукостера и попали на видео. Кадры с места событий появились в TikTok, на это обратило внимание издание Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел в пятницу, 13 июня, на рейсе LS1181 авиакомпании Jet2 во время задержки вылета из Бирмингема, Великобритания, до Ибицы, Испания. Отправление было запланировано на 18:15, однако клиентам компании разрешили подняться на борт только около 19:00 часов.

На опубликованных кадрах мужчина в зеленом костюме провоцирует драку с пассажиром, кидаясь в него вещами и скидывая его кепку. Другие пассажиры пытаются успокоить путешественников и скапливаются в проходе салона.

«В самолете стоял хаос: кто-то получил пощечину, кого-то вырвало в проходе. Моего друга стошнило на ботинок. Люди передавали друг другу напитки. А тот парень, который спровоцировал драку, достал бутылку водки из дьюти-фри и выпил ее залпом», — сообщил один из пассажиров.

В итоге самолет смог взлететь только в 20:44, при этом во время полета пьяный британец продолжал вставать с места, игнорируя просьбы бортпроводников. Представитель Jet2 сообщил, что этому клиенту пожизненно запретили летать рейсами данной авиакомпании.

Ранее на видео попал агрессивный пассажир, который оскорбил сотрудника авиаперевозчика easyJet и бросился на него с кулаками. Затем разъяренный мужчина пригрозил расправой каждому пассажиру на борту самолета.