На Украине боец Айдара застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Житомире на Украине бывший боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Александр Федосюк застрелил бывшую жену и покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что стрельба произошла у одного из кафе города. Женщина находилась в машине, когда экс-военнослужащий открыл по ней огонь.

Инцидент также прокомментировала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая. Она не подтвердила личности участников событий, однако, по ее словам, 36-летнюю жительницу города убил ее 63-летний бывший муж, проживавший в Житомирском районе. Указанный возраст совпадает с возрастом Федосюка.

Ранее в Закарпатской области Украины произошла перестрелка между цыганами и пограничниками. Цыган заподозрили в том, что их могли использовать для переправки людей через границу или что они сами пытались ее пересечь.