Полиция Армении начала обыски в доме российского миллиардера

Полиция Армении начала обыски в доме российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний «Ташир» и сетью ТРЦ «Рио».

По данным портала, правоохранительные органы задержали в здании свыше 40 человек.

Пресс-секретарь МВД Республики Армения Нарек Саркисян подтвердил эту информацию, однако не уточнил, есть ли среди задержанных сам миллиардер.

«Его [Самвела] не задержали, но, скорее всего, это произойдет в ближайшее время»,— уточнил брат предпринимателя, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян.

Журналисты заметили, что задержания и обыски произошли после того, как Самвел Карапетян выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви. Предприниматель заявил, в частности, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ».

Президент «Союза армян России» Ара Абрамян осудил действия властей Армении в отношении Самвела Карапетяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию с бизнесменом. Политик провел границу между Арменией и российской провинцией, подчеркнув недопустимость пренебрежения к армянской юрисдикции.