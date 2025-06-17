Появились подробности о похитившем школьницу из Екатеринбурга мигранте

Мигрант, который вывез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал в квартире на протяжении двух недель, не говорит по-русски. Подробности появились у портала Е1.ru.

Знакомый мужчины рассказал, что похитивший учащуюся иностранец работает оператором станков в матрасном цеху мебельного центра. Мужчина снимал квартиру вместе с коллегами.

«Когда он пропал, приходили домой полицейские, искали его. Родители девочки тоже приходили», — пояснил приятель мигранта.

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Мигрант увез 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал ее там в квартире две недели. Об этом стало известно Telegram-каналу Ural Mash.

Отец россиянки рассказал оперативникам, что в их районе часто гуляли приезжие. Но жалоб на иностранцев никогда не поступало.

Подросток исчезла в начале июня — к ее поискам подключились волонтеры и неравнодушные граждане.

Спустя некоторое время полицейские отследили телефон, поняли, что несовершеннолетняя в Челябинске, однако долго не могли установить точный адрес.

Позже выяснилось, что школьница находилась в квартире вместе с 24-летним иностранцем.

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Иностранца, которого подозревают в похищении 14-летней школьницы в Екатеринбурге, поймали. Об этом сообщает Ural Mash.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По предварительным данным, девушку не насиловали.

Сама пострадавшая вернулась домой, ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщает Е1, по словам знакомых иностранца, он работает в мебельном центре, в Екатеринбурге снимал жилье с коллегами.

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Школьница из Екатеринбурга, которую мигрант вывез в Челябинск и удерживал там в квартире две недели, не была изнасилована. О состоянии похищенной девочки стало известно порталу Е1.ru.

Отец россиянки отметил, что она прошла медицинский осмотр после похищения.

«Самое главное, сказали, что никаких насильственных действий не было, сексуального контакта не было у них», — пояснил родитель.

Мужчина добавил, что иностранец сейчас задержан.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту похищения несовершеннолетней в Екатеринбурге, которую искали две недели и нашли в Челябинске.

«В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге гражданин иностранного государства увез несовершеннолетнюю в Челябинск, где её обнаружили в рамках поисковых мероприятий. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — сообщает пресс-служба СК России.

Там уточняют, что Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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