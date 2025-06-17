Суд арестовал активы члена правления "Нафтогаз Украина" Володина

Высший антикоррупционный суд арестовал активы члена правления «Нафтогаз Украина» и бывшего государственного секретаря министерства энергетики Украины Василия Володина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети суда.

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«Сегодня судья Высшего антикоррупционного суда применил меру пресечения в отношении одного из подозреваемых по делу о правонарушениях в сфере использования земельных ресурсов. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой определен залог в размере 20 млн гривен», — указано в сообщении суда.

Володина обвиняют в том, что он злоупотребил властью и служебным положением ради получения неправомерной выгоды. Суд утверждает, что Володин замешан в махинациях с земельными участками под Киевом.

До этого российский суд запретил украинскому «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов по спорам с «Газпромом».