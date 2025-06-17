Мужчину, спрятавшего труп в «Запорожец» Куценко, хотят приговорить к 13 годам
Прокурор попросил приговорить Альберта Абдуллина, спрятавшего труп женщины в «Запорожец» актера Гоши Куценко, к 13 годам колонии. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил журналист, присутствующий на заседании суда.
— Гособвинение запросило для обвиняемого наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, — передает слова корреспондента РЕН ТВ.
Убийство произошло в ночь на 19 января. Тело погибшей женщины заметили прохожие и вызвали полицию. Автомобилем, в котором находился труп, оказался принадлежащий Куценко «Запорожец».
Подозреваемым является 30-летний Альберт Абдуллин. Он признался, что в процессе распития алкоголя у него с девушкой произошел конфликт. После он нанес ей несколько ударов ножом.