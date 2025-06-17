Мужчину, спрятавшего труп в «Запорожец» Куценко, хотят приговорить к 13 годам

Прокурор попросил приговорить Альберта Абдуллина, спрятавшего труп женщины в «Запорожец» актера Гоши Куценко, к 13 годам колонии. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил журналист, присутствующий на заседании суда.

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— Гособвинение запросило для обвиняемого наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, — передает слова корреспондента РЕН ТВ.

Убийство произошло в ночь на 19 января. Тело погибшей женщины заметили прохожие и вызвали полицию. Автомобилем, в котором находился труп, оказался принадлежащий Куценко «Запорожец».

Подозреваемым является 30-летний Альберт Абдуллин. Он признался, что в процессе распития алкоголя у него с девушкой произошел конфликт. После он нанес ей несколько ударов ножом.