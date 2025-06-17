Раскрыта судьба оскорбившей бойцов СВО блогерши

Иркутскую блогершу, оскорбившую российских солдат, отправили в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Газета.Ru

Уточняется, что женщина не сопротивлялась переводу в диспансер на лечение.

Сама жительница Иркутска отказалась извиняться за свои слова, когда ее доставили на допрос в Следственный комитет.

Утром 13 июня стало известно, что жительницу Иркутска, оскорбившую российских военных, задержали сотрудники полиции. Сообщалось, что дверь в квартиру женщины пришлось вскрывать спасателям, так как она не хотела пускать правоохранителей, утверждая, что сломан замок.

Оскорбившую бойцов СВО блогершу задержали при помощи спасателей

При этом, когда силовики попали внутрь жилища, они обнаружили блогершу в подвыпившем состоянии с ножом в руках. Утверждалось, что она хотела себя покалечить, но в итоге не сделала этого.