В провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. Высота выброшенного вулканом облака пепла достигла 11 км, пишет РИА Новости со ссылкой на вулканологическое агентство страны.

На снимках, предоставленных ведомством, видно огромное оранжевое облако пепла в форме гриба.

«Посетителям и туристам нельзя приближаться к вулкану на радиус восемь километров от центра извержения вулкана Левотоби Лаки-лаки. Сообщество должно сохранять спокойствие и следовать указаниям местного правительства», — отметили в агентстве.

Уровень опасности вулкана был повышен до максимального, предупредили специалисты.

Последнее извержение Левотоби Лаки-лаки произошло 19 мая, тогда власти также повысили уровень опасности до самого высокого.

Ранее сообщалось, что в Исландии прооизошло извержение вулкана, расположенного рядом с городом Гриндавик. Власти были вынуждены эвакуировать горожан и туристов, отдыхавших на спа-курорте Blue Lagoon.

Представитель исландского метеорологического бюро рассказал, что от вулкана стали быстро расходиться трещины, «извергающие лаву и дым». Длина одной из них достигла 1200 метров.