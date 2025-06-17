Российского врача толпой избили в День медработника

В Тюмени молодые люди избили врача у кабинета в больнице в День медработника. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, нетрезвая компания пыталась толпой попасть на прием. Одному из товарищей нужна была помощь.

Сначала горожане общались с доктором на повышенных тонах. Когда аргументы закончились, молодые люди напали на врача.

Пострадавший получил множественные травмы, а агрессоры скрылись. Позже их вычислили сотрудники правоохранительных органов и задержали.

Пьяная компания избила врача скорой помощи в Североуральске

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина в хиджабе избила россиянку в очереди на прием к врачу.

Еще раньше в Москве пенсионерку избили за попытку сорвать никаб с пассажирки метро.