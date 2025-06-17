Росгвардию вызвали в ресторан под Екатеринбургом из-за пересоленной солянки

Росгвардейцев вызвали в уральский ресторан из-за включенных в чек блюд, от которых ранее отказались гости. Об этом пишет портал KU66.

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Инцидент произошел в ресторане «Атмосфера» на улице Октябрьской в Каменске-Уральском. 13 июня группа гостей заказала цезарь с курицей, тартар из тунца с гуакамоле, солянку и куриный шашлык. По словам одной из посетительниц, почти все блюда оказались невкусными или некачественными. Отдельное возмущение у женщины вызвала пересоленная солянка и несъедобный шашлык.

Гости отказались платить за эти блюда и попросили убрать их из счета, но администратор отказалась сделать это. Она заявила, что «солянка должна быть соленой» и посоветовала недовольным клиентам заранее читать состав по QR-коду в меню, хотя этот код не работал. Администрация настаивала, что оплачивать нужно все, даже если еда не понравилась.

Спор между гостями и работниками ресторана дошел до того, что в заведение вызвали Росгвардию. Однако прибывшие на место бойцы не стали вмешиваться, так как нарушений порядка не выявили. Тем не менее под давлением гости все же оплатили выставленный им счет в 1850 рублей. В пресс-службе Росгвардии заявили, что конфликт был урегулирован до их приезда.