Задержанных полицией "цыганских баронов" отпустили

Всех цыганских баронов, задержанных в Липецкой области под городом Елец, отпустили, пишет Mash.

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По данным канала, полицейские приехали в поселок Ключ Жизни перед цыганской сходкой. Они получили информацию, что в поселке может произойти массовая драка с применением оружия. Причина - личная неприязнь и передел наркотрафика.

В ходе спецоперации были задержаны 56 человек. Однако всех отпустили, было составлено 37 протоколов по статье "Мелкое хулиганство".

Задержанных оштрафовали на тысячу рублей.