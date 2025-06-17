Экс-мэр российского города получил срок за крупную взятку

Бывший мэр Дегтянска Свердловской области Вадим Пильников получил 10 лет колонии строгого режима за взятку. Об этом сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

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«Он признан виновным в совершении преступлений по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления лично взятки в виде денег за незаконное бездействие, общее покровительство и попустительство по службе, в крупном и особо крупном размерах)»‎, — сказано в сообщении.

Уточняется, что экс-чиновник признал вину, его заключили под стражу в зале суда.

В середине апреля этого года Пильников уволился с должности. В конце ноября стало известно, что силовики провели обыски у Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. У одного из них был в собственности автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Кроме того, силовики нашли деньги и украшения. По словам источника, всего свердловские следователи обнаружили во время обысков ценностей на 60 млн рублей.