Названа причина пожара в Королеве, где погибли пять человек

Стали известны подробности жуткого пожара в подмосковном Королеве, в ходе которого погибли трое взрослых граждан и двое детей 3-х и 7-и лет от роду 17 июня. В доме старой постройки были проблемы со скачками напряжения.

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Как стало известно «МК», пожар начался около 3-х часов ночи в трехкомнатной квартире на третьем этаже, расположенной в первом подъезде дома 1959 года постройки. В одной из комнат спала 57-летняя арендатор квартиры, в двух других размещались гости (трое взрослых и двое детей 3 и 7 лет от роду), прилетевшие несколькими днями ранее на День России из Ижевска. К слову, накануне пожара приезжие граждане собирали вещи, так как утром на следующий день у них должен был быть самолет в Ижевск.

От запаха едкого дыма первой проснулась арендатор квартиры. Перепугавшись, женщина встала с постели и начала будить остальных, параллельно звоня в службу «112». Черный дым быстро заполнил все пространство, а огонь распространился от коридора до кухни. По какой-то причине жители квартиры не смогли выбежать из горящего помещения на лестничную площадку.

Приехавшие бригады пожарных подняли к окну горящей квартиры 3-коленную лестницу. Спасателям удалось спустить на землю хозяйку. Оставшиеся жители квартиры погибли в огне и дыме, их тела были обнаружены позже. Также сотрудники спасли с верхнего этажа еще 3-х детей, которым была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. На частые скачки напряжения местные жители не раз жаловались в управляющую компанию. С их слов, старые электропровода в доме частично проходят по стенам и потолкам квартир, на них на протяжении нескольких лет (чаще всего в зимний период) стекает талая вода с крыши. В январе 2025 года в квартире второго подъезда этого же дома произошел пожар из-за неисправной электропроводки. К счастью, тогда дома никого из жильцов не было и никто не пострадал.

Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, следователями и криминалистами завершен осмотр места происшествия.

Проводятся допросы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.